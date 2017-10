Inscrições para a corrida Passos da Solidariedade termina nesta quarta

Corrida 31/10/2017 | 14h48 Atualizada em

A corrida Passos da Solidariedade está nas últimas horas de inscrições. A prova de rua será realizada neste domingo, dia 5, mas os corredores têm até esta quarta-feira, dia 1º, para garantir presença. Toda a renda com os inscritos será revertida em doação para o Hospital de Caridade, de Florianópolis. Além do viés solidário, o evento esportivo tem o atrativo do percurso pelo centro histórico da capital de Santa Catarina.

São três percursos: de 3 quilômetros (caminhada) e as corridas de cinco e 10 quilômetros. As inscrições serão aceitas até às 23h59min desta quarta-feira, pela internet (clique aqui para fazer a inscrição). A prova tem como objetivo reunir famílias em caráter social em prol da instituição de saúde. Porém, caso a pessoa não esteja apta a correr e queira ajudar é possível fazer doações (R$30,00, R$50,00 e R$100,00) pelo link de inscrições (clique aqui).

Os três primeiros colocados no masculino e feminino de cada corrida serão premiados com troféus e todos os atletas que completarem a prova receberão medalha. A prova também tem a categoria específica para cadeirantes e pessoas acima de 60 anos. A entrega de kits acontece no sábado, das 10h às 20h, na loja Decathlon da SC-401.

A Passos da Solidariedade começa na praça da Alfândega, na região central de Floripa, e passa por Praça XV, Catedral Metropolitana, Teatro Álvaro de Carvalho, Mirante da Ponte Hercílio Luz e Mercado Público, entre outros pontos da capital, todos próximos do Hospital de Caridade. A largada está marcada para as 8h de domingo.