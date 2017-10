Imigrantes na Itália geram PIB superior ao da Hungria (estudo)

Roma 18/10/2017 | 11h22

Os imigrantes em situação regular na Itália geram um Produto Interno Bruto (PIB) maior do que o de países como a Hungria, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira em Roma.

Os quase cinco milhões de migrantes que vivem na Itália geraram em 2016 cerca de 131 bilhões de euros do PIB total da Itália, que é de 1,67 trilhão, de acordo com o relatório anual sobre a economia da imigração da Fundação Leone Moressa.

A título de comparação, o PIB da Hungria é de 112 bilhões de euros.

"Com este relatório queremos eliminar o preconceito e permitir um debate objetivo com base em fatos e dados", declarou o diretor científico da fundação, o professor de economia Stefano Solari, que baseou as suas conclusões em dados do Banco Mundial e do Instituto Italiano de Estatísticas.

Na Itália, "a presença de imigrantes representa uma força de trabalho indispensável em muitos setores", de acordo com o estudo, e lembra que é "um país envelhecido, com sete nascimentos por 11 mortes por mil habitantes".

Em setores como construção, restauração e agricultura, os imigrantes representam entre 17% e 18% da força de trabalho, embora representem apenas 8,3% da população.

Além disso, em 2016, 571.255 empresas eram lideradas por estrangeiros, 25,8% a mais do que em 2011, de acordo com o relatório.

* AFP