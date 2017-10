Helicóptero russo com oito pessoas a bordo cai no Ártico

Oslo 26/10/2017 | 13h07

Um helicóptero russo com oito pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira no mar do arquipélago norueguês de Svalbard, no Ártico, informou o serviço de resgate da Noruega.

O destino dos oito ocupantes não era conhecido imediatamente.

O avião desapareceu a dois ou três quilômetros de Barentsburg, uma comunidade russa no arquipélago norueguês, indicou o serviço norueguês.

"Acabamos de ser informados de que caiu no mar", declarou um funcionário do centro de emergência à AFP.

Um helicóptero e navios noruegueses estão indo para o local do acidente, acrescentou, observando que nenhum contato foi estabelecido com a aeronave.

Trata-se de um Mil Mi-8 russo baseado perto de Barentsburg.

O Tratado de Paris de 1920 confere soberania sobre Svalbard à Noruega, mas também estipula que os cidadãos de todos os Estados signatários podem exercer sobre essas terras "e suas águas territoriais" atividades econômicas com base na igualdade perfeita.

Como resultado, a Rússia explora carvão em Barentsburg, uma comunidade de várias centenas de mineiros russos e ucranianos.

* AFP