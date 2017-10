Harvey Weinstein deixa conselho administrativo da Weinstein Company

Nova York 17/10/2017 | 20h37

Harvey Weinstein, o produtor de Hollywood denunciado por assédio, agressão sexual e estupro por dezenas de atrizes, modelos e assistentes, renunciou nesta terça-feira ao conselho administrativo da Weinstein Company, informou a revista Variety.

O poderoso produtor de cinema já havia sido demitido em 8 de outubro da empresa que copresidia e na qual possui 22% de participação. Mas até esta sexta-feira continuava sendo um dos integrantes do conselho administrativo.

Nem a direção da empresa nem os advogados de Weinstein, que participaram na terça-feira de uma reunião em Nova York, confirmaram imediatamente essas informações.

"Sem comentários", declarou ao fim de uma reunião Patti Glaser, uma de sua advogadas.

A Variety não deu nenhuma informação sobre as condições de sua saída.

O futuro da produtora é incerto desde que Weinstein caiu de seu pedestal de produtor com mais prêmios Oscar na história de Hollywood depois das revelações do jornal The New York Times e da revista The New Yorker de que há décadas assediou ou abusou sexualmente mais de 30 atrizes, como Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie.

A empresa Weinstein Co. analisa a venda para enfrentar as dificuldades financeiras provocadas pelo escândalo, e iniciou diálogos para este fim com o fundo de investimentos Colony Capital, que na segunda-feira lhe auxiliou com dinheiro vivo.

O destino do irmão de Harvey, Bob Weinstein, cofundador da Weinstein Company, também é incerto. Muitos se questionam do quanto sabia sobre o comportamento de seu irmão.

A produtora Amanda Segel acusou Bob Weinstein nesta terça de assédio sexual, afirmação que foi desmentida por ele por meio de um porta-voz, segundo a Variety.

- Executivo da Amazon renuncia -

O diretor da filial de filmes e séries da Amazon, Roy Price, renunciou cinco dias depois de ser suspenso também por acusações de assédio sexual.

Uma fonte do estúdio confirmou à AFP sob reserva, sem dar mais detalhes sobre quem assumirá o seu cargo.

Isa Hackett, produtora de "The Man in the High Castle", contou ao semanário The Hollywood Reporter que Price a fez repetidas propostas sexuais em julho de 2015.

Hackett, filha do escritor Philip K. Dick, cuja obra é a base do seriado, afirmou que o executivo de 51 anos fez insinuações lascivas a caminho de uma festa da Comic-Con em San Diego, na Califórnia.

A produtora insistiu que não estava interessada e informou do comportamento de Price ao estúdio, que abriu uma investigação da qual nunca soube resultados.

* AFP