Harry Kane treina na véspera do duelo contra Real Madrid

Londres 31/10/2017 | 12h12

Principal jogador do Tottenham, Harry Kane participou normalmente do treino desta terça-feira ao lado dos companheiros, o que aumenta as chances do atacante enfrentar o Real Madrid pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com dores na coxa, Kane não participou da derrota dos Spurs para o Manchester United (1-0), no sábado.

Ainda assim, o jogador não demonstrou sofrer com dores durante o treinamento em Enfield, ao norte de Londres.

O técnico argentino Mauricio Pochettino se mostrou precavido sobre a possível presença de Kane em Wembley: "Está na lista. Talvez seja possível, mas não afirmo 100%", declarou o treinador.

Kane tem cinco gols em três jogos da Champions e é o artilheiro da competição até aqui. As duas equipes estão empatadas com 7 pontos na liderança do grupo H.

* AFP