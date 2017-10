Madri 31/10/2017 | 08h37

A Guarda Civil espanhola revistou nesta terça-feia a sede central da polícia catalã e outras delegacias em busca de relatórios do dia do referendo declarado inconstitucional de 1o. de outubro, informou à AFP um porta-voz do

órgão.

"Estamos fazendo uma inspeção relativa às comunicações que foram realizadas pela Mossos d'Esquadra durante a jornada do referendo ilegal de 1o. de outubro", indicou o porta-voz.

A Mossos d'Esquadra é a polícia regional da Catalunha.

* AFP