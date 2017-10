Grêmio vence Barcelona-EQU (3-0) fora de casa e põe pé na final da Libertadores

Guayaquil 25/10/2017 | 23h52

O Grêmio deu aula de futebol na partida de ida das semifinais da Libertadores, nesta quarta-feira, e venceu com autoridade o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0, depois de outros times brasileiros sofrerem na visita ao time do Equador.

Luan abriu o placar para o Tricolor, aos sete minutos do primeiro tempo, e Edílson fez o segundo cobrando falta, aos 20. Na segunda etapa, Luan fez mais um, aos seis, e deixou a equipe brasileira com um pé na final da competição.

O resultado deixa o Grêmio a um passo de voltar à decisão da competição, depois do último vice-campeonato para o Boca Juniors na edição de 2007. A equipe quer o tricampeonato para somar às conquistas de 1983 e 1995.

Diferentemente de Palmeiras, Botafogo e Santos, que enfrentaram o Barcelona no Equador e não conseguiram vencer, os gaúchos se impuseram mesmo com mais de 60 mil torcedores lotando o estádio Monumental de Guayaquil para empurrar o time da casa.

A partida de volta vai ser disputada na quarta-feira que vem, dia 1º de novembro, dentro da Arena do Grêmio em Porto Alegre. A equipe gaúcha pode até perder por dois gols de diferença para garantir a vaga, além de contar com excelente vantagem por conta dos três gols marcados na casa do adversário.

Quem avançar vai encarar o vencedor do duelo argentino entre River Plate e Lanús. Na primeira partida da semifinal, o River venceu por 1 a 0 com gol de Scocco.

* AFP