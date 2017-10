Budapeste 30/10/2017 | 12h57

O belga Georges Leekens assumiu a seleção futebol da Hungria no lugar do alemão Bernd Strck, demitido após eliminação do país nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia-2018, segundo anúncio da federação (MLSZ) nesta segunda-feira

"O belga Georges Leekens será o treinador da Hungria", indicou a MLSZ em comunicado.

Vai ser a quarta seleção dirigida por Leekens, que teve passagens por Bélgica (1997-1999 e 2010-2012), Tunísia (2014-2015) e Argélia (2003 e 2016-17).

* AFP