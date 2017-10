Franco Foda assume seleção de futebol da Áustria

Viena 30/10/2017 | 17h57

O alemão Franco Foda vai assumir a seleção da Áustria de futebol, segundo anúncio do presidente da federação do país em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Franco vai ser o primeiro alemão a dirigir a seleção austríaca em 113 anos de história. O atual treinador do Sturm Graz vai suceder o suíço Marcel Koller, que deixou o cargo após falhar na classificação do país para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

"É alguém muito qualificado, que conhece bem o futebol austríaco" declarou Leo Windtner, presidente da Federação Austríaca.

Foda vai assumir o time a partir do dia 1º de janeiro.

* AFP