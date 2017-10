Forças iraquianas alcançaram objetivos em Kirkuk e outras regiões

Bagda 18/10/2017 | 06h26

As Forças Armadas iraquianas alcançaram seus objetivos em uma operação de 48 horas em três províncias, das quais havia perdido o controle parcialmente há três anos, recuperando a área perdida ante os combatentes curdos.

"O restabelecimento da segurança em setores de Kirkuk terminou, incluindo Debes, Al Mutaka e os campos de petróleo de Kahbaz, Bay Hasan norte e sul", afirmou em um comunicado o Comando Conjunto de Operações (JOC).

"As forças voltaram a atuar e retomaram o controle de Khanaquin e Jalawla na província de Dyala, assim como em Makhmur, Baashiqa, a represa de Mossul, Sinjar e outras zonas de Nínive", completa a nota.

No dia 25 de setembro, as autoridades da região autônoma do Curdistão iraquiano organizaram um referendo de independência, apesar da consulta ter sido declarada inconstitucional pelo Parlamento de Bagdá.

O "sim" à independência obteve, sem surpresas, 92% dos votos.

Em reação, o primeiro-ministro iraquiano, Haider Al-Abadi, ordenou a retomada dos poços de petróleo de Kirkuk, sob controle dos curdos, acabando com as esperanças de um Estado independente.

