Florianópolis é hoje a sexta melhor cidade para se investir no Brasil, de acordo com pesquisa realizada pela Exame. O ranking é liderado por São Paulo, seguido por Vitória (ES). Das 28 melhores da Região Sul, 11 estão em Santa Catarina. São elas Balneário Camboriú (26º), Tubarão (45º), Itajaí (46º), Criciúma (50º), Joinville (52º), Blumenau (55º), Chapecó (56º), São José (66º), Brusque (70º) e Jaraguá do Sul (87º).

Crea-SC muda

Cinco candidatos estarão disputando a presidência do Crea de Santa Catarina no dia 15 de dezembro. O prazo de inscrição de chapas já se encerrou. Participarão do pleito Ari Neumann, ex-chefe de gabinete e apoiado pelo atual presidente Carlos Kita Xavier; Celso Leal, ex-presidente da ACE; José Carlos Paiva, de São Miguel do Oeste; Júlio Fialkoski, de Joinville; e Leonel Ferreira Junior, de Florianópolis.

Extradição

O italiano Alberto Torregiani, que ficou paraplégico aos 15 anos ao levar um tiro na coluna do tetra assassino Cesare Battisti, concedeu entrevista à BBC Brasil. Seu pai foi assassinado pelo criminoso italiano, protegido por Lula, depois de autorizada sua extradição. Disse Torregiani: "Não tenho ódio e não busco vingança. Mas é uma questão de justiça." Mande logo este bandido para a Itália, Temer!

Ministro

A solenidade de entrega do Prêmio Caspar Stemmer de Inovação Catarinense vai ocorrer em 6 de novembro. Contará com a presença do ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab. O prêmio é um reconhecimento público a instituições, pesquisadores e empresas que tenham promovido o conhecimento científico na inovação.

Contestado

Os 105 anos do Combate do Irani,que deflagrou a Guerra do Contestado, serão lembrados neste domingo. O Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e o Conselho Estadual de Cultura vão inaugurar uma placa comemorativa com os nomes de todos os mortos, civis e militares, que foram enterrados na vala comum. Iniciativa da Polícia Militar do Paraná e da Prefeitura de Irani. Uma proposta de homenagem ao cel. João Gualberto, que morreu naquele combate, foi rejeitada.

Recorde

A Quantum Engenharia, do Consórcio SQE que mantém o sistema de iluminação pública de Florianópolis sem queixas da população, está comemorando um resultado excepcional. Nos últimos 600 dias não se registrou um único acidente de trabalho na empresa. Seu presidente, Gilberto Vieira Filho, atribui esta conquista aos novos equipamentos e ao treinamento constante dos colaboradores. Dado recorde, considerando a estatística do Ministério Público catarinense, que registrou nos últimos 12 meses 34 mil trabalhadores acidentes no Estado.

