Figueirense tem duelo com cara de decisão contra o Santa Cruz

A vitória neste sábado vale mais que três pontos para o Figueirense. Significa também deixar o Santa Cruz estacionado na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O triunfo pode levar o Alvinegro para fora da zona de rebaixamento, dependendo de resultados da rodada. Vale, ainda, retomar a confiança da torcida na partida das 16h30min, no Orlando Scarpelli.

A situação das duas equipes é complicada. O time de Recife é adversário direto do Figueira na batalha contra a degola. Um triunfo faria o Alvinegro abrir vantagem de seis pontos sobre os pernambucanos. O Santa Cruz soma 29 na classificação, três a menos que o Furacão.

O jogo deste sábado é tratado como uma decisão no Scarpelli. Nesta semana, o zagueiro Henrique Trevisan lembrou que a partida vale seis pontos. Na véspera do duelo, foi a vez do técnico Milton Cruz ressaltar os pontos em disputa e pediu o apoio da torcida.

– É um jogo difícil. Em casa, a gente tem que se impor. É um campeonato que num dia você está no céu e no outro no inferno, é muito igual. Acho que é um jogo que dentro de casa tem que prevalecer o mando de campo com apoio do torcedor – disse o treinador, que ainda não sabe o que é derrota dentro de casa.

Em quatro jogos à frente do Figueirense, Milton ganhou três e empatou um.

Dúvida no ataque do alvinegro

O técnico só deve confirmar a equipe momentos antes da partida. Sem o artilheiro Henan, fora por no mínimo duas semanas devido a uma lesão muscular, Zé Love assume a função no ataque. A dúvida de Milton está justamente no companheiro do atacante. Joãozinho pode seguir no time. Mas não se descarta a entrada de Jorge Henrique.

No Santa Cruz, o técnico Marcelo Martelotte deve manter o mesmo time que foi derrotado pelo América-MG na última rodada. O time de Recife não vence há quatro partidas.

Ficha técnica

Figueirense: Saulo; Dudu, Leandro Almeida, Trevisan e João Lucas; Zé Antônio, Patrick, Pereira e Marco Antônio; Jorge Henrique (Joãozinho) e Zé Love. Técnico: Milton Cruz.

Santa Cruz: Julio Cesar; Nininho, Salles, Guilherme Mattis e Yuri; Wellington Cézar, Derley e Thiago Primão; André Luis, João Paulo e Grafite. Técnico: Marcelo Martelotte.

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Luciano Benevides de Souza e Leila Naiara Moreira da Cruz (trio do DF).

Data e horário: neste sábado, às 16h30min

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

