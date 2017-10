Feridos no atentado da Somália são levados para a Turquia

Ancara 17/10/2017 | 06h12

Um avião com várias pessoas que ficaram feridas no atentado de sábado na Somália, os mais violentos na história do país africano, pousou na Turquia na segunda-feira à noite.

O avião militar com 35 feridos pousou no aeroporto de Ancara, onde ambulâncias estavam preparadas para transportar as vítimas.

O ataque de sábado em Mogadíscio, com um caminhão-bomba, deixou pelo menos 276 mortos e 300 feridos.

O atentado foi executado durante a tarde em uma avenida muito movimentada do distrito de Hodan, bairro comercial da capital somali que tem muitas empresas e hotéis.

* AFP