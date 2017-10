FC Barcelona vai pedir "diálogo" em partida contra Olympiacos

Barcelona 17/10/2017 | 17h17

O Barcelona vai exibir cartazes no Camp Nou pedindo "diálogo" e "respeito", nesta quarta-feira, antes do jogo contra o Olympiacos pela Liga dos Campeões.

Antes do duelo, "as palavras 'Diàleg, respecte i esport' (Diálogo, respeito e esporte, em catalão) vão estar acompanhadas de um escudo do FC Barcelona, como demonstração do posicionamento do Clube diante a situação que vive a Catalunha", afirmou a equipe em comunicado nesta terça-feira.

Vai ser o primeiro reencontro com a torcida após o referendo pela independência da Catalunha, realizado no dia 1º de outubro. A votação gerou muita tensão entre o governo central e o regional.

O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, fez uma declaração institucional no dia 5 de outubro se posicionando a favor do "processo de diálogo e negociação para encontrar soluções políticas para a situação que a Catalunha vive".

O clube também convidou ao jogo representantes das associações independentistas Omnium Cultural e Assembleia Nacional Catalana (ANC), cujos respectivos presidentes Jordi Cuixart e Jordi Sánchez foram presos preventivamente na segunda-feira, acusados de motim pela justiça espanhola.

O Camp Nou também vai ter um representante da Comissão Independente para Mediação, Diálogo e Conciliação, uma plataforma promovida por advogados de Barcelona para facilitar as conversas entre as autoridades regionais da Catalunha e de Madri.

* AFP