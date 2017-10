Extremistas do EI são expulsos de último bastião em Raqa, diz OSDH

Beirute 17/10/2017 | 08h12

O grupo Estado Islâmico (EI) foi expulso nesta terça-feira (17) da última posição sob seu controle em Raqa, sua "capital" na Síria, depois da tomada do estádio municipal por parte das forças da aliança antiextremista - informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"As Forças Democráticas Sírias (FDS) conseguiram capturar o estádio municipal [no centro da cidade], depois de entrar e fazer uma varredura na maior parte do setor", disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, acrescentando que "a maioria dos extremistas se rendeu".

* AFP