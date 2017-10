Explosão fere doze em passagem de ônibus da Polícia na Turquia

Istambul 17/10/2017 | 15h27

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (17) na explosão de uma bomba durante a passagem de um ônibus da Polícia em Mersin, grande cidade portuária do sul da Turquia, informou a imprensa local.

A explosão ocorreu no centro da cidade, para onde foram várias equipes de socorristas, anunciou a agência de notícias Dogan, que divulgou imagens de um ônibus com os vidros quebrados e a parte traseira seriamente danificada.

O procurador-geral de Mersin, citado pela agência de notícias governamental Anadolu, deu um primeiro balanço de 12 feridos na explosão que aconteceu perto da sede do governo local.

A Turquia sofreu vários atentados nos últimos dois anos, reivindicados pelos extremistas do grupo Estado Islâmico (EI), ou pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), nos quais morreram centenas de pessoas.

Mas não houve nenhum atentado de grande magnitude desde o que matou 39 pessoas, em sua maioria turistas, em uma boate de Istambul na noite de Ano Novo.

O PKK e seus aliados assumiram a autoria de diversos ataques contra viaturas e delegacias em todo o país.

As autoridades turcas multiplicaram nos últimos meses as batidas nos círculos extremistas.

O Exército turco também combate o PKK no sudeste de maioria curda do país, desde a ruptura em meados de 2015 de um frágil cessar-fogo que buscava acabar com um conflito que deixou mais de 40.000 mortos desde 1984.

* AFP