Explosão em plataforma dos EUA deixa um desaparecido e sete feridos

Chicago 16/10/2017 | 19h12

Um trabalhador desapareceu e outros sete ficaram feridos na explosão de uma plataforma de petróleo no estado da Louisiana, no domingo, confirmaram as autoridades americanas nesta segunda-feira.

A plataforma, situada no lago Pontchartrain, próximo a Nova Orleans, foi devorada pelas chamas até esta segunda-feira, quando os bombeiros conseguiram apagar o incêndio.

"Um dos trabalhadores da plataforma informou que havia oito pessoas no local e que uma não conseguiu chegar à costa", informou a Guarda Costeira.

Entre os sete feridos, um está em estado crítico e outros dois sofreram queimaduras, revelou uma fonte médica.

O xerife Joe Lopinto declarou que equipes de resgate estão a procura do trabalhador desaparecido.

As autoridades locais acreditam que a explosão foi provocada por um vazamento de gás natural.

* AFP