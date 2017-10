Exército iraquiano retoma dos curdos a principal base militar de Kirkuk

Bagda 16/10/2017 | 06h32

As forças governamentais iraquianas retomaram nesta segunda-feira a principal base militar da província petroleira de Kirkuk, região disputada do norte do Iraque de onde foram expulsas em 2014 pelos combatentes curdos.

"As unidades antiterroristas (CTS) terminaram sua mobilização na base militar K1", ao noroeste da cidade de Kirkuk, afirmou o Comando Conjunto das Operações (JOC).

A base foi estabelecida em 2003 pelos Estados Unidos e era a sede da 12ª divisão do exército iraquiano.

Em junho de 2014, aproveitando a ofensiva relâmpago do grupo extremista Estado Islâmico, os combatentes curdos tomaram a base e humilharam os soldados iraquianos, que foram obrigados a retirar seus uniformes e tiveram as armas confiscadas.

Sob tensão desde o referendo de independência de 25 de setembro, Bagdá e o Curdistão iraquiano não conseguem reduzir a tensão nos territórios em disputa na província de Kirkuk.

Ao final de um ultimato no domingo à noite, as tropas iraquianas assumiram o controle de estradas e infraestruturas.

