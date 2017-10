Bagda 16/10/2017 | 06h11

As forças governamentais iraquianas retomaram nesta segunda-feira a principal base militar da província petroleira de Kirkuk, região disputada do norte do Iraque de onde foram expulsas em 2014 pelos combatentes curdos.

"As unidades antiterroristas (CTS) terminaram sua mobilização na base militar K1", ao noroeste da cidade de Kirkuk, afirmou o Comando Conjunto das Operações (JOC).

ak/sk/pa.zm/fp

* AFP