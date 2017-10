Ex-chefe de gabinete da Casa Branca presta depoimento na investigação sobre a Rússia

Washington 14/10/2017 | 13h07

O ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, foi interrogado na sexta-feira no âmbito das investigações sobre a suposta interferência da Rússia na campanha presidencial americana e o possível conluio de pessoas próximas ao presidente Donald Trump, informa a imprensa americana.

O site Politico e o jornal The Washington Post citaram o advogado de Priebus, William Burck, e indicaram que o interrogatório à equipe do procurador especial Robert Mueller foi voluntário.

"Ficou feliz de responder a todas as perguntas", destacou Burck.

Priebus não fez comentários, mas o Politico destacou que o ex-chefe de gabinete se preparou para o interrogatório por várias semanas.

Segundo a imprensa americana, Trump não foi acusado formalmente de infrações, mas a equipe de Mueller demonstrou interesse pelo fato de o presidente ter demitido o diretor do FBI James Comey pela investigação sobre a Rússia.

Outros temas de interesse são, aparentemente, a reunião do genro de Donald Trump, Jared Kushner, com uma advogada do governo russo durante a campanha eleitoral e os encontros do presidente com funcionários russos na Casa Branca.

Priebus participou em reuniões sobre a demissão de Comey e teve um papel crucial na Casa Branca, assim como durante a campanha como diretor do Comitê Nacional Republicano.

* AFP