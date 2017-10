EUA trabalha para reduzir tensão entre curdos e Bagdá

Washington 13/10/2017 | 23h27

O secretário americano de Defesa, Jim Mattis, afirmou nesta sexta-feira que Washington está trabalhando para reduzir a tensão entre o governo iraquiano e as forças curdas, para que ambos se concentrem no combate aos jihadistas.

"Estamos tratando de fazer com que baixem o tom e que avancem sem perder de vista quem é o inimigo, reconhecendo que temos que encontrar uma maneira de avançar".

"Que cada um se mantenha concentrado em derrotar o grupo Estado Islâmico. Não podemos lutar entre nós agora".

As forças do governo iraquiano retomaram posições nesta sexta-feira na província petroleira de Kirkuk, que estavam sob o controle de combatentes curdos peshmerga desde 2014, em meio à disputa provocada pela declaração de independência do Curdistão iraquiano.

Um funcionário curdo disse que milhares de soldados, fortemente armados, estão estacionados na cidade de Kirkuk para defendê-la "a qualquer custo".

Bagdá rejeita a intenção dos curdos de incorporar esta região petrolífera a seu território autônomo.

As forças federais iraquianas e os peshmerga têm sido aliados-chave na coalizão liderada pelos Estados Unidos para combater o EI.

Na mesma entrevista, Mattis declarou que a coalizão liderada pelos EUA "aceitará a rendição" dos jihadistas do Estado Islâmico entrincheirados na cidade de Raqa, no norte da Síria.

"Se eles se renderem, é lógico que aceitaremos sua rendição", disse Mattis, acrescentando que "os mais fanáticos não permitirão, tratando de impedir a fuga de civis para nossas posições (...), e lutarão até o final".

"São eles que assassinam as pessoas. Nós somos os caras bons", declarou Mattis.

"Agora que o chão se abre sob os pés do EI, cada vez mais gente deles está se rendendo. Aceitaremos sua rendição (...), mas é claro que serão interrogados com objetivos de inteligência. Serão provavelmente detidos pelas FDS (Forças Democráticas Sírias) ou por quem os capturar".

Entre 300 e 400 combatentes do EI permanecem em Raqa, junto a cerca de 4 mil civis presos na cidade, segundo a coalizão.

* AFP