EUA darão US$ 60 mi para força antiextremismo do Sahel

Washington 30/10/2017 | 12h27

Os Estados Unidos darão 60 milhões de dólares para a força de combate aos extremistas no Sahel - anunciou o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, em nota divulgada nesta segunda-feira (30).

"Esta é uma batalha que temos de ganhar, e esta contribuição terá um papel-chave para alcançar o objetivo", afirmou o secretário, classificando de "sócios regionais" os membros do G5 Sahel, composto por Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger.

Washington já havia manifestado apoio ao G5 no passado e conta com tropas e drones no terreno para reforçar as operações contra combatentes extremistas.

O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir ainda hoje para examinar as opções disponíveis para fortalecer o braço antiextremista do G5. A França quer estabelecer uma plataforma multilateral que garanta assistência a suas ex-colônias.

Os EUA deixaram claro, porém, que, apesar de apoiarem diretamente os membros do G5, não querem que a ONU dirija essa força, ou administre recursos econômicos e logísticos.

Tillerson não quis ir a Nova York para participar da reunião junto com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

Em seu lugar, estará a embaixadora do país na ONU, Nikki Haley, que "representará os Estados Unidos e nosso total compromisso com a segurança do Sahel".

Essa ampla região do norte da África é uma terra sem lei desde que a Líbia caiu no caos em 2011, os islamitas assumiram o controle do norte do Mali em 2012, e o Boko Haram aumentou sua presença no norte da Nigéria.

* AFP