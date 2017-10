EUA: confiança dos consumidores chega a nível mais alto em 17 anos

Washington 31/10/2017 | 17h32

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos se recuperou da queda provocada pelos furacões no mês passado, ao atingir seu nível mais alto em 17 anos em outubro, de acordo com uma pesquisa mensal divulgada nesta terça-feira (31).

O índice de confiança do consumidor de setembro ainda foi revisado para cima, após o relatório inicial mostrar um declínio modesto ante o impacto dos furacões Harvey e Irma.

O índice superou as expectativas, subindo a 125,9 em outubro, em relação aos 120,6 de setembro (revisado), segundo a pesquisa da Conference Board. Já são quatro meses consecutivos de altas.

Os dados positivos de confiança "sugerem que a economia vai continuar a se expandir num ritmo sólido pelo resto do ano", afirmou a diretora de indicadores da Conference Board, Lynn Franco, em nota.

"Consumidores também estavam consideravelmente mais otimistas com o cenário a curto prazo, com a perspectiva de melhorar as condições de negócios como principal motor".

A confiança foi estimulada pelo mercado de trabalho, "que não recebia avaliações tão favoráveis desde o verão de 2001", disse Franco.

* AFP