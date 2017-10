Em vantagem na final do basquete, Blumenau pode ser campeão Estadual nesta sexta-feira

Decisão 26/10/2017 | 18h47 Atualizada em

No primeiro duelo, no Ginásio Ipiranga, Blumenau (branco) venceu Brusque por 83 a 77 Foto: Patrick Rodrigues / Diário Catarinense

Brusque e Blumenau voltam a medir forças nesta sexta-feira na segunda partida da final do Campeonato Estadual de Basquete adulto masculino. O confronto está marcado para as 18h, na Arena Brusque. No primeiro duelo da série melhor de três, a equipe blumenauense venceu por 83 a 77, em casa. Se conquistar a vitória nesta sexta, ergue o troféu de campeão. Já o time brusquense precisa vencer para provocar o terceiro jogo, sábado, às 15h, no mesmo local.

Técnico de Brusque, Alexandre Barros da Rocha, o Bicudo, enaltece o desempenho da equipe, mesmo com a derrota no Ginásio Ipiranga, na terça. Para o treinador, Blumenau teve êxito nos lances de três pontos, o que dificilmente acontecerá novamente na Arena Brusque.

— Mesmo com derrota, o time atuou muito bem. Perdemos a primeira partida porque Blumenau teve êxito grande nas bolas de três, méritos deles. Temos que diminuir os espaços. A gente vai jogar da mesma forma, trabalhando, tentando um jogo cadenciado, experiente, saindo na velocidade quando der. Vamos tentar empatar (a final) e buscar o campeonato no sábado, que é o que nos interessa — prevê Bicudo.

Já o comandante do time blumenauense, Sérgio Luís Corrêa Carneiro, o Serjão, considera que o equilíbrio da decisão era previsto. A estratégia da equipe para assegurar o título na casa do rival, sem a necessidade do terceiro duelo, é desgastar o adversário, que tem atletas com mais idade.

— Série muito dura, difícil, o primeiro jogo já mostrou isso. A gente fez jogo bom, vencemos em casa, equipe jovem que soube se superar no jogo. Agora, a equipe teve mais tempo pra descansar, tentar chegar inteiro pra botar ritmo mais intenso no jogo e conseguir desgastar a equipe de Brusque, que é mais experiente. A gente vai apostar nessa parte física pra vencer o confronto (o campeonato) já na segunda partida — projeta Serjão.

Primeiro jogo *

Blumenau 83 x 77 Brusque

Segunda partida

Sexta-feira - 18h - Brusque x Blumenau, na Arena Brusque, em Brusque

Terceiro confronto

Sábado - 15h - Brusque x Blumenau (se necessário), na Arena Brusque

* Série melhor de três jogos.