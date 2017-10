Em duelo com cara de revanche, Blumenau e Brusque iniciam disputa pelo título Estadual

tira-teima 24/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Cestinhas das equipes: William Dias, do Brusque, e Luiz Semmke, do Blumenau, são dois dos destaques na decisão do Estadual

Desempatar uma equilibrada disputa e comemorar mais um título na história. Esse é o desafio de Blumenau e Brusque, que começam a decidir o Campeonato Estadual de Basquete nesta terça-feira, a partir das 18h, no Ginásio Ipiranga, em Blumenau. É o reencontro das equipes na final. Nos últimos quatros anos, cada uma ficou com dois títulos, sendo que a festa da vitória sempre foi na casa do rival.

A exemplo do que aconteceu nas semifinais, a decisão também terá transmissão ao vivo nas páginas do Diário Catarinense, A Notícia e Jornal Santa Catarina no Facebook.

Para conquistar o troféu de campeão, os times apostam no coletivo e na força de atletas que estão fazendo a diferença dentro de quadra. Um dos destaques pelo lado de Blumenau é o ala Luiz Semmke, cestinha da equipe com 139 pontos. Segundo o técnico Sérgio Luís Corrêa Carneiro, o Serjão, o segredo da equipe é a continuidade e o trabalho.

— É um grupo que trabalha muito, jovem, média de idade de 22 anos. Acho que e isso nos ajudou muito no ano a não ter contusões e chegar fisicamente bem para o final do ano. Nossa força está muito no coletivo, com defesa sólida no campeonato — frisa Serjão, que prevê jogos duros e equilibrados contra Brusque.

Na semifinal, Blumenau enfrentou um adversário complicado com Joinville, que forçou o terceiro jogo na série melhor de três. Já Brusque vem de uma semifinal um pouco mais tranquila. A equipe venceu o primeiro jogo fora, diante de Joaçaba, e depois confirmou a vaga na partida na Arena Brusque. Um dos destaques do grupo é o ala Willian Dias, que anotou 226 cestas até agora no Estadual. É o cestinha da equipe e do campeonato.

— A rivalidade é muito grande, a gente sabe da dificuldade que será conquistar esse bicampeonato. A vontade de Blumenau também é ganhar pelo que aconteceu no ano passado, por a gente ter ido lá dentro do "Galegão" e ganhado o campeonato. Nossa equipe está preparada. O nosso principal objetivo era chegar na final. Chegamos e agora temos que fazer de tudo pelo título. Respeitando a equipe de Blumenau, sabendo que a gente vai fazer o nosso melhor — assegura o técnico Alexandre Barros da Rocha, o Bicudo.

Essa é a oitava decisão seguida de Brusque no Estadual, sendo as quatro últimas contra Blumenau. Em 2013, a equipe brusquense ergueu o troféu na casa do adversário. Nos dois anos seguintes, o último confronto aconteceu em Brusque e Blumenau ficou com o título nas duas vezes. No ano passado, a partida decisiva foi em Blumenau e o campeão, Brusque.

— É hora de conquistar o bicampeonato dentro de casa. Jogadores estão cientes da responsabilidade. Nosso intuito é ir pra Blumenau pra fazer um basquete de inteligência, com as melhores condições possíveis. Sempre respeitando a equipe de Blumenau, que é uma equipe fortíssima, tão forte quanto a nossa. E que a gente vai ter que ter muita inteligência se a gente quiser esse bicampeonato. Estamos preparados para a final — finaliza Bicudo.

As finais *

Terça-feira - 18h - Blumenau x Brusque, no Ginásio Ipiranga, em Blumenau

Sexta-feira - 18h - Brusque x Blumenau, na Arena Brusque, em Brusque

Sábado - 15h - Brusque x Blumenau (se necessário), na Arena Brusque

* Série melhor de três jogos

Últimas quatro decisões

2016 - Brusque campeão / Blumenau vice

2015 - Blumenau campeão / Brusque vice

2014 - Blumenau campeão / Brusque vice

2013 - Brusque campeão / Blumenau vice

Números das duas equipes no Estadual deste ano

