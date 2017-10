Em busca de 12 pontos, Avaí precisa de sequência positiva para se salvar

Série A 24/10/2017 | 09h35 Atualizada em

Vencer a Ponte Preta rendeu mais ao Avaí que a saída da zona de rebaixamento. O triunfo alcançado fora de casa fez com que a equipe se recuperasse dos tropeços em sequência e voltasse a ter consigo um dado importante pelo objetivo que tem no Campeonato Brasileiro. O Leão pode alcançar a permanência na Série A com 50% de aproveitamento dos pontos que vai ainda disputar.

Com os atuais 34, os azurras precisam de mais 12 para alcançar a soma que no momento garante a continuidade na elite nacional.

São quatro partidas em casa e outras quatro fora. O Avaí tem a possibilidade de conseguir a soma apenas nos jogos que tem como mandante. No entanto, da mesma forma que o desempenho na Ressacada não é tão sólido para tal (37,8%), o aproveitamento como visitante anima (também de 37,8%) para que a conta seja fechada com pontuação longe dos domínios azurras.

O Avaí precisa atingir 46 pontos para alcançar a permanência. De acordo com o site Chance de Gol, que calcula probabilidades, no momento esta pontuação tem risco de apenas 1% de rebaixamento. Uma das alternativas azurra é aproveitar a vitória sobre a Macaca e alcançar nova série de invencibilidade, e com vitórias.

A começar pelo Grêmio, no domingo. O adversário foi batido no turno e neste momento está envolvido com as semifinais da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil.

Na sequência, o Leão tem os últimos dois confrontos diretos: encara o Coritiba fora de casa e o Bahia na Ressacada, os dois times dos oito que ainda cruzam o caminho do Avaí que estão na metade inferior da classificação.

Se assim for, o Leão teria cinco jogos para que alcançasse a última vitória necessária. Porém, a imprevisibilidade do Campeonato Brasileiro e da luta contra o rebaixamento aponta que a briga azurra vai até as últimas rodadas.

