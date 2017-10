Madri 30/10/2017 | 06h57

A economia da Espanha voltou a demonstrar sua força no terceiro trimestre, com um crescimento de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo a primeira estimativa oficial.

O resultado, de acordo com as previsões do governo, cobre o período de 1 de julho a 30 de setembro, o que significa que não inclui o possível impacto da crise na Catalunha, onde um referendo de autodeterminação, proibido pela justiça, foi organizado no dia 1 de outubro.

emi/mck/ra.jvb.zm/fp

* AFP