Dono do Newcastle coloca clube à venda

Londres 16/10/2017 | 20h07

O Newcastle United, que voltou à elite do futebol inglês sob comando do técnico espanhol Rafael Benítez, foi colocado à venda nesta segunda-feira pelo proprietário Mike Ashley, segundo comunicado do clube.

"Com o objetivo de dar ao clube a melhor oportunidade de assegurar sua posição (Premier League) e os investimentos necessários para alcançar outro nível, o proprietário considerou que, sob o interesse do Newcastle United e dos seus torcedores, o clube será colocado à venda", anunciou a entidade em comunicado.

Mike Ashley é empresário de uma grande cadeia de artigos esportivos e comprou o clube do norte da Inglaterra em 2007, por 150 milhões de euros.

Os advogados do proprietário especificaram que o objetivo é concluir a venda do clube "antes do Natal".

Desde que foi adquirido por Ashley, o Newcastle foi rebaixado duas vezes para a segunda divisão do futebol inglês.

O proprietário foi ganhando a animosidade dos torcedores com o passar dos anos, sobretudo quando mudou o nome do estádio: Ashley colocou o nome de sua empresa no lugar do emblemático Saint James Park.

Mais recentemente, as reticências para investir dinheiro em contratações, apesar dos pedidos de Benítez, reavivaram o desgosto dos torcedores.

Ídolo do Newcastle e do futebol inglês, Alan Shearer publicou mensagem no Twitter manifestando sua felicidade pela saída de Ashley. O ex-jogador colocou um vídeo dos atores da série americana "Seinfield" dançando em comemoração.

