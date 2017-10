Dono do Arsenal afirma que Wenger está fazendo "bom trabalho"

Londres 26/10/2017 | 13h17

Stan Kroenke, proprietário do Arsenal, afirmou que o técnico Arsène Wenger, no cargo desde 1996 e que prolongou o contrato em maio com o clube por duas temporadas, está fazendo "um bom trabalho", em entrevista publicado nesta quinta-feira à imprensa britânica.

"Acreditamos que Arsène está fazendo um bom trabalho, e que ele é a pessoa certa", afirmou o empresário americano aos jornais Daily Telegraph e Daily Mirror. "Acredito que ele está mais concentrado do que nunca. Está concentrado na vitória".

A possível demissão do técnico francês, de 68 anos, foi muito debatida ao fim da última temporada, após Wenger não conseguir classificar o Arsenal para a Liga dos Campeões após 20 anos de participação continua na competição continental.

Em maio, o francês acabou assinando a renovação do contrato por duas temporadas, uma boa decisão, segundo o proprietário do Arsenal.

Kroenke, que também é dono das franquias americanas Los Angeles Rams, da NFL, e Denver Nuggets, da NBA, adiantou também que não pretende se desligar do Arsenal, no momento em que o clube se prepara para sua assembleia anual, nesta quinta-feira.

"Eu amo o Arsenal e estar envolvido com o Arsenal. Não há sensação melhor do que estar aqui e ganhar, como fizemos na Copa da Inglaterra (em maio)", declarou.

* AFP