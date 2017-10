Desemprego registra queda na Espanha no terceiro trimestre

Madri 26/10/2017 | 06h26

O desemprego registrou uma queda expressiva na Espanha no terceiro trimestre, a 16,38%, depois do resultado de 17,2% no trimestre anterior, graças principalmente ao turismo, anunciou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

O número de pessoas sem trabalho caiu de 3,9 milhões no fim de junho a 3,7 milhões no final de setembro.

A crise financeira mundial de 2008, agravada na Espanha pela explosão bolha imobiliária, levou o índice de desemprego a alcançar quase 27% em 2013.

Os resultados do terceiro trimestre não mostram os feitos da crise política na Catalunha, que atingiu níveis extremos desde o referendo de autodeterminação de 1º de outubro.

* AFP