Deputado Jorginho Mello é o melhor catarinense no Ranking dos Políticos

20/10/2017

O deputado Jorginho Mello, presidente do PR de Santa Catarina, é o que está mais bem colocado no Ranking dos Políticos, que avalia os senadores e deputados federais em Brasília. Está na 11ª posição. O estudo usa como critérios "presença nas sessões, processos judiciais a que respondem, privilégios (gastos) e qualidade legislativa". Na sequência aparece o deputado Mauro Mariani (PMDB), em 55º lugar, Valdir Colatto (PMDB) em (64º), Esperidião Amin (PP) em 87º e João Kleinubing (PSD) em 110º. O ranking destaca em primeiro lugar a senadora Ana América Lemos, do PP gaúcho.

Inovação

A empresa catarinense Flex está apresentando no RD Summit 2017, que se realiza no Centrosul, um programa revolucionário de gestão de relacionamento na nuvem, o Zaas. Trata-se de solução que integra software, telecomunicações, serviços e os requisitos de tecnologia de call Center. O novo produto reduz custos, eleva a qualidade e aumenta produtividade.

Transporte

O secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, Cássio Taniguchi, iniciou na UFSC os debates com gestores públicos, professores, especialistas e moradores sobre o projeto de transporte coletivo integrado.

Foto: Divulgação / Divulgação

Curtas

* Servidores públicos de Florianópolis tiveram bom senso. Não aprovaram greve. Marcaram nova assembleia para 31 de maio.

* Leandro Karnal, Clóvis de Barros Filho, Pedro Simon e Marcelo Tas estarão em Itajaí no dia 15 de novembro. Participarão da "República dos Filósofos do Brasil".

* Os 500 anos de fundação da Igreja Luterana foram celebrados em sessão da Câmara Municipal de Caçador, com discurso do vereador Cleoni Figur.

