Corrida solidária pelo centro histórico de Floripa chega aos últimos dias de inscrições

Corrida de rua 23/10/2017 | 15h36 Atualizada em

Prova vai passar por principais pontos da região central de Floripa Foto: Gabriel Heusi / Heusi Action

Praticar esporte e o bem. Esta é a proposta da primeira Corrida Passos da Solidariedade, prova de rua que está marcada para o dia 5 de novembro, em Florianópolis. O evento esportivo tem duas peculiaridades em relação a outras realizadas na capital catarinense. O trajeto desta vai percorrer o centro histórico de Floripa e a renda das inscrições será revertida para o Hospital de Caridade, de Florianópolis. Para participar, porém, o participante tem pouco mais de uma semana para garantir presença. As inscrições vão até o dia primeiro (clique aqui para se inscrever ou obter outras informações).

A estimativa da organização da prova é que mil participantes estejam no percurso pelas ruas centrais de Florianópolis. Serão três categorias de corrida: cinco e 10 quilômetros e também a caminhada, com distância de três quilômetros. O preço das inscrições variam entre R$ 80 a R$ 90, conforme a prova. Ainda há a opção de fazer doações à instituição de saúde pelo site do evento.

A largada está prevista para as 8h para todas as categorias, com aquecimento coletivo 30 minutos antes. Todos os corredores que completarem a prova recebem medalha e os três primeiros colocados ganham troféus. O percurso tem largada na Praça da Alfândega, passagem pela Praça XV, Catedral Metropolitana, Teatro Álvaro de Carvalho, Mirante da Ponte Hercílio Luz e Mercado Público, entre outros pontos famosos da Ilha da Magia, todos eles próximos do Hospital de Caridade, que atualmente passa por dificuldades financeiras.

— O percurso pelo centro de Florianópolis é um atrativo a mais, pois além da prática de uma atividade saudável, o participante ainda ajuda o Hospital de Caridade — convida o organizador da prova Anderson Tonon.