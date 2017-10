Conmebol considera um "sucesso" estreia da vídeo-arbitragem na Libertadores

Asunción 25/10/2017 | 16h12

O presidente da Comissão de Arbitragem da Conmebol, Wilson Seneme, classificou de "sucesso" a primeira experiência com a vídeo-arbitragem (VAR) na Copa Libertadores, usada no duelo de ida do confronto argentino das semifinais entre River Plate e Lanús.

O River venceu a partida por 1 a 0.

"Foi tudo um sucesso. Houve uma excelente arbitragem e não foi necessário usar o VAR", declarou o brasileiro Seneme.

O árbitro da partida foi o também brasileiro Wilton Sampaio, acompanhado em campo dos compatriotas Bruno Boschilia e Kleber Lucio Gil e do quarto árbitro Anderson Daronco.

Na sala de vídeo-arbitragem estavam Sandro Meira Ricci (Brasil), Roddy Zambrano (Equador) e Christian Lescano (Equador).

O técnico do River, Marcelo Gallardo, também elogiou o sistema adotado na terça-feira, no estádio Monumental de Buenos Aires.

"Foi provado que não se perdeu a essência do futebol com esta tecnologia e que não há muita interferência. Me parece muito bom este respaldo para que os árbitros usem caso necessitem", explicou o técnico após a partida.

* AFP