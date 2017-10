Conflito na Venezuela é por riqueza, diz Nobel da Paz

Lima 18/10/2017 | 22h27

A profunda crise na Venezuela é consequência de um conflito por riquezas em seu território, afirmou nesta quarta-feira (18) a Prêmio Nobel da Paz 1992, Rigoberta Menchú, em visita a Lima.

"O tema de Venezuela... é um conflito profundo e complexo. Não é uma luta entre cidadãos. É porque na Venezuela ainda há petróleo, diamantes, níquel, ouro. É a parte mais rica do nosso continente. Para avaliar um conflito é preciso saber os detalhes que estão por trás", disse Menchú em entrevista coletiva.

A ativista indígena guatemalteca participa na capital peruana da cúpula do Pacto da América Latina pela Educação com Qualidade Humana (Palech).

"Como Prêmio Nobel não tenho o poder real para acompanhar esse processo (na Venezuela). Nós defensores de direitos humanos temos um limite porque não temos a capacidade institucional. Minha posição é respeitar", acrescentou

Menchú também criticou as políticas migratórias do presidente Donald Trump no Estados Unidos, onde, segundo ela, cresceram "a intolerância, a falta de respeito e a rejeição aos migrantes".

Segundo ela, o massacre em Las Vegas no começo de outubro, onde um homem armado disparou sobre os assistentes em um show, deixando 58 mortos, "foi um profundo pedido de atenção ao povo americano, porque não é possível viver difundindo as armas, a violência e a intolerância".

* AFP