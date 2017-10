Concórdia conquista título da Série B do Catarinense após empate por 0 a 0 com Hercílio Luz

Estadual 15/10/2017 | 20h33 Atualizada em

O Concórdia aproveitou a vantagem construída na primeira partida da decisão da Série B do Campeonato Catarinense, quando venceu o Hercílio Luz por 3 a 1 fora de casa, e confirmou a conquista do título na tarde deste domingo ao segurar o empate por 0 a 0 com o adversário, no Estádio Domingos Machado de Lima. Os dois times estão garantidos na elite do futebol catarinense na próxima temporada.

Esta foi a primeira vez que o Concórdia conquistou a Segunda Divisão do Estado. Em 2010, quando também conseguiu o acesso, terminou a campanha na segunda colocação, atrás do Marcílio Dias.

Na noite desta segunda-feira será realizada a cerimônia de encerramento da Série B do Estadual, com a entrega do Troféu Craque da Série B. A cerimônia acontece na sede da Federação Catarinense de Futebol (FCF), em Balneário Camboriú, a partir das 19h.

Em uma parceria entre a Associação de Clubes de Futebol Profissional de SC e a FCF, o prêmio existe desde 2014 para homenagear os melhores atletas de cada posição, a revelação do campeonato, o melhor treinador e também o melhor dirigente.



Leia mais notícias sobre a Série B do Catarinense