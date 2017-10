Companhia pública saudita voa ao Iraque pela primeira vez em 27 anos

Riade 29/10/2017 | 18h02

A companhia aérea pública Saudi Arabian Airlines fará, nesta segunda-feira (30), seu primeiro voo comercial para Bagdá desde 1990, anunciou a imprensa oficial do país, em meio à reaproximação da Arábia Saudita e do Iraque.

"A Saudi Arabian Airlines vai inaugurar voos regulares entre o reino (saudita) e o Iraque, após uma interrupção de 27 anos", anunciou neste domingo (29) a agência de notícias oficial saudita SPA.

"Essa retomada dos voos ilustra os laços crescentes entre os dois países irmãos", acrescentou a agência.

O voo vai decolar de Jeddah, no oeste da Arábia Saudita.

A Arábia Saudita rompeu, em 1990, suas relações diplomáticas com o regime de Saddam Hussein, após a invasão iraquiano do Kuwait.

Após a intervenção dos Estados Unidos no Iraque em 2003, que levou à queda do ditador, ficaram difíceis as relações entre a Arábia Saudita, predominantemente sunita, e os governos predominantemente xiitas e próximos do Irã que se sucederam em Bagdá.

Contudo, uma recente série de visitas de autoridades dos dois países a Bagdá e a Riade, bem como a reabertura, pela primeira vez em 27 anos, de um posto fronteiriço entre os dois países, deram sinais de uma reaproximação nos últimos meses.

Em 18 de outubro, a companhia saudita "low cost" Flynas fez o primeiro voo entre Riade e Bagdá.

* AFP