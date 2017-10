Kobane 14/10/2017 | 14h12

Os combatentes sírios e estrangeiros do grupo extremista Estado Islâmico (EI) serão retirados de Raqa, após um acordo com as autoridades locais.

"Os combatentes estrangeiros fazem parte do acordo", disse à AFP Omar Alloush, correspondente do Conselho Civil de Raqa. Esta administração local foi criada pelas forças curdas e árabes que lutam para libertar a cidade síria.

