Com Neymar expulso, Cavani empata nos acréscimos para o PSG contra o OM

Paris 22/10/2017 | 19h57

O Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês, empatou em 2 a 2 em sua visita a Marselha, neste domingo no clássico do país, graças a um gol salvador nos acréscimos do uruguaio Edinson Cavani, após Neymar ser expulso por dois cartões amarelos.

Num final de jogo dramático, o PSG passou da frustração, com derrota parcial e a expulsão de Neymar, à euforia, após Cavani empatar o jogo numa cobrança de falta espetacular que manteve a invencibilidade do clube parisiense na temporada.

"É um gol importante, vendo como foi o jogo. Sabemos que aqui é difícil jogar pelo ambiente, então está bom. Ainda falta muito, mas é um ponto importante. O caminho ainda é longo", analisou após a partida o herói da noite para o PSG.

Em sua estreia no clássico francês, Neymar acabou perdendo a cabeça, recebendo dois amarelos no espaço de três minutos. No primeiro, cometeu falta dura em Morgan Sanson. No segundo, sofreu falta de Lucas Ocampos e encarrou o argentino, que se jogou ao solo simulando agressão.

Ao sair de campo, Neymar aplaudiu ironicamente o árbitro, o que poderá lhe valer uma suspensão ainda maior caso seja relatado na súmula do jogo.

A noite só não foi um verdadeiro pesadelo para o craque brasileiro porque ele foi responsável pelo primeiro gol do PSG, num chute cruzado aos 33 minutos que empatou a partida.

Antes, o brasileiro Luiz Gustavo havia aberto o placar para o Olympique aos 16 minutos com um chutaço colocado de fora da área.

No segundo tempo, Florian Thauvin recolocou o OM em vantagem, pegando de primeira um cruzamento forte de Clinton N'Jie, aos 33. Mas foi Cavani que riu por último.

O uruguaio soma agora 9 gols na temporada na Ligue 1 e é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas do colombiano Radamel Falcao (13), do Monaco.

Não foi desta vez que o OM (5º) conseguiu acabar com a seca de vitórias diante do maior rival, o qual não derrota desde 27 de novembro de 2011.

-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Saint-Etienne - Montpellier 0 - 1

- Sábado:

Monaco - Caen 2 - 0

Rennes - Lille 1 - 0

Nantes - Guingamp 2 - 1

Amiens - Bordeaux 1 - 0

Angers - Toulouse 0 - 1

Metz - Dijon 1 - 2

- Domingo:

Nice - Strasbourg 1 - 2

Troyes - Lyon 0 - 5

Olympique de Marselha - Paris SG 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 26 10 8 2 0 31 8 23

2. Monaco 22 10 7 1 2 26 12 14

3. Nantes 20 10 6 2 2 9 7 2

4. Lyon 19 10 5 4 1 25 15 10

5. Olympique de Marselha 18 10 5 3 2 20 17 3

6. Saint-Etienne 17 10 5 2 3 13 10 3

7. Bordeaux 16 10 4 4 2 16 15 1

8. Montpellier 15 10 4 3 3 8 6 2

9. Caen 15 10 5 0 5 7 8 -1

10. Toulouse 14 10 4 2 4 11 15 -4

11. Guingamp 13 10 4 1 5 12 14 -2

12. Angers 12 10 2 6 2 14 12 2

13. Troyes 12 10 3 3 4 9 14 -5

14. Nice 10 10 3 1 6 13 16 -3

15. Rennes 9 10 2 3 5 12 15 -3

16. Amiens 9 9 3 0 6 5 11 -6

17. Dijon 9 10 2 3 5 13 20 -7

18. Strasbourg 9 10 2 3 5 11 18 -7

19. Lille 6 9 1 3 5 6 14 -8

20. Metz 3 10 1 0 9 5 19 -14

* AFP