Colômbia captura narcotraficante procurado pelos EUA

Bogota 20/10/2017 | 19h02

A polícia da Colômbia capturou o narcotraficante Tito Aldemar Ruano Yandun, também conhecido como "Don Ti", ligado aos cartéis mexicanos e que enviava até sete toneladas de cocaína mensais à América Central e aos Estados Unidos.

Ruano Yandun, sobre quem pesa um pedido de extradição para os EUA, foi capturado "nas últimas horas" no município de Tumaco, na fronteira com o Equador, informou a polícia.

O narcotraficante, de 42 anos, é apontado pelas autoridades como um aliado dos cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación para o envio de toneladas de cocaína aos Estados Unidos e à América Central.

"Don Ti" liderava uma organização criminal que operava a partir do departamento de Nariño e na fronteira com o Equador e controlava todos as etapas do narcotráfico: do plantio da coca à distribuição dos carregamentos de cocaína.

