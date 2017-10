Coalizão de Macri vence legislativas na Argentina (parciais oficiais)

Buenos Aires 22/10/2017 | 23h32

A coalizão Cambiemos, do presidente da Argentina, Mauricio Macri, ganhou as eleições legislativas argentinas de meio mandato realizadas neste domingo, com vitórias nas cinco maiores províncias do país, segundo os primeiros resultados oficiais.

As listas macristas ganhavam das do kirchnerismo (peronismo de centro-esquerda) em 15 das 23 províncias, entre elas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe e o distrito federal da capital.

A tendência já é irreversível na maioria dos territórios.

No maior distrito, a província bonaerense, que concentra quase 40% dos eleitores, o candidato do Cambiemos ao Senado, Esteban Bullrich, obtinha 42% dos votos, contra 36% da ex-presidente e principal opositora Cristina Kirchner, do partido Unidad Ciudadana, com cerca de 70% das urnas apuradas.

A ex-presidente, peronista de centro-esquerda, pode conseguir, desse modo, um dos três assentos em jogo na Câmara Alta, obtendo assim imunidade parlamentar, em um momento em que é acusada de corrupção.

Um total de 78% dos 33,1 milhões de eleitores votaram para renovar a metade dos 254 assentos da Câmara de Deputados e um terço dos 72 assentos do Senado.

* AFP