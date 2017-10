Claudinei enaltece postura do Avaí: "Ninguém deixou de se empenhar em campo"

Brasileirão 23/10/2017 | 07h00 Atualizada em

A semana do Avaí será um pouco mais tranquila do que as anteriores. Fora da zona de rebaixamento com a vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1, fora de casa, neste domingo, o time azurra tem a semana para trabalhar até o próximo compromisso pelo Brasileirão. O desafio agora é ganhar gordura de pontos e ampliar a diferença para a degola. O Leão ocupa a 16ª colocação, com 34 pontos. Para o técnico Claudinei Oliveira, o triunfo sobre a Macaca foi importante e no momento certo.

— Confronto direito e mais uma chance que tínhamos de sair do Z-4, e não poderíamos desperdiçar. Vitória foi importante e ninguém deixou de se empenhar em campo — elogia o treinador, ressaltando que a equipe manteve a mesma postura do segundo tempo do empate com o Botafogo. — Sabíamos que, se deixasse na zona de conforto, a Ponte cresceria no jogo. A Ponte teve suas chances, mas seguramos, tivemos nossas chances com Pedro Castro, Maicon. Criamos bastante e acho que resultado foi merecido — frisa.

Avaí vence a Ponte Preta fora de casa e deixa a zona de rebaixamento

Ídolo azurra, Marquinhos iniciou o jogo como titular e ajudou na construção da vitória. Foi substituído no começo do segundo tempo. Para Claudinei, a experiência do meia é importante para o grupo.

— É um custo-beneficio. A gente ganha com a presença do Marco e perde um pouco de marcação. No segundo tempo optei por tirar. Ele fez boa atuação e ajudou a equipe como um tanto — destaca.

Um dos destaques da partida, Luanzinho recebeu elogios de Claudinei.

— Tem muita qualidade, ele vai ganhando, vai aprendendo a jogador com jogadores mais experientes. Tomada de decisão dele é muito boa, inteligente, pediu pra sair porque cansou. Tem melhorado a cada jogo — diz.

"Temos que começar a pensar positivo", enfatiza Marquinhos após vitória do Avaí

O próximo compromisso do Avaí está marcado para domingo, às 19h, contra o Grêmio, na Ressacada. No primeiro turno, no confronto em Porto Alegre, o Leão venceu o Tricolor por 2 a 0. Com a equipe fora do Z-4, Claudinei acredita em uma semana mais tranquila.

— Muito bom, semana de trabalho mais tranquila. Procurar encaixar melhor a equipe. O campo estava pesado hoje (domingo) e a gente estava preocupado com desgaste dos jogadores no fim do jogo. Vamos trabalhar e enfrentar o Grêmio com seriedade dentro de casa pra tentar sair com três pontos — projeta o técnico.

