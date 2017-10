Cineasta González Iñárritu receberá Oscar especial por obra sobre imigração

Los Angeles 27/10/2017 | 20h02

O aclamado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu receberá um Oscar especial por sua instalação de realidade virtual sobre o sofrimento dos emigrantes, anunciou nesta sexta-feira a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

A Academia informou que González Iñárritu receberá o Oscar por sua obra "Carne y Arena", descrita como uma "experiência narrativa visionária e poderosa".

O prêmio será entregue ao diretor e a seu chefe de fotografia, Emmanuel Lubezki, no Annual Governors Awards, em Hollywood, no próximo dia 11 de novembro.

"Carne y Arena", atualmente em exposição no Los Angeles County Museum of Art (LACMA), na Fondazione Prada, em Milão, e no Centro Cultural Universitário Tlatelolco, no México, conduz os espectadores pelo intrincado caminho que percorrem os emigrantes mexicanos e centro-americanos que tentam chegar aos Estados Unidos.

A exibição tem tido grande sucesso e os ingressos em Los Angeles estão esgotados pelos próximos meses.

"A arte multimídia e a experiência cinematográfica de González Iñárritu é profundamente emocional e nos submerge fisicamente no mundo dos emigrantes que cruzam o deserto do sudoeste americano ao amanhecer", declarou o presidente da Academia, John Bailey.

O cineasta mexicano já ganhou o Oscar por "Birdman (A inesperada virtude da ignorância)", em 2105, e "O Regresso", em 2016.

* AFP