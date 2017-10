Cinco filmes para passar o final de semana com a Netflix

Coluna de Cinema 19/10/2017 | 14h00 Atualizada em

O filme "O experimento de Milgram" entrou no catálogo da Netflix neste mês. O longa foi lançado há dois anos nos EUA e aclamado pela crítica especializada Foto: Divulgação / Magnolia Pictures

Para você que não sabe ao que assistir no final de semana, a Netflix conta com algumas boas opções no catálogo, neste mês de outubro. Há inúmeras opções em comédias, ação, drama, documentário, terror e romance. Separei cinco dicas para quem ainda não se decidiu sobre como passar a noite com a plataforma. Confira:

Digam o que quiserem

Cameron Crowe é um diretor conhecido principalmente por seu gosto musical peculiar e suas abordagens apaixonadas por esse mundo. É assim, por exemplo, com Quase Famosos (uma obra quase autobiográfica) ou até mesmo sua série Roadies. Foi em 1989, em seu primeiro filme, que o cineasta já evidenciava o seu grande potencial artístico. John Cusack interpreta um jovem apaixonado que não sabe seu futuro, enquanto para a personagem de Ione Skye é a única coisa que importa. O amor que os dois acabam sentindo um pelo outro revira as coisas e fornece uma situação difícil com o pai da moça – John Mahoney roubando a cena. É um filme sobre despretensões e expectativas. Sobre não precisar criar um plano para tudo. Apenas viver com o que se tem ao alcance.

Entre Nós

Caso haja algo que a vida nos ensine é que a maioria de nossos sonhos não irá se concretizar. E isso não é necessariamente algo ruim, se pensarmos que muitos dos nossos devaneios juvenis são, bem, juvenis. Desconhecemos o pessimismo dos dias que virão e ignoramos os obstáculos que são reflexos de nossas escolhas. Seus amigos do colegial dificilmente ganharão um nobel, escreverão livros de sucesso ou serão referências em suas áreas. Dentro deste panorama, o diretor Paulo Morelli nos apresenta o retrato de uma juventude que se move por esse princípio: que pensa que, de alguma forma, todos são especiais. Entre Nós é uma narrativa que constrói esse sentimento como raros filmes conseguem: quem seremos amanhã? Estaremos aqui? Seremos alguém nesse imenso mundo em que todos querem ser alguém? O que perderemos neste percurso? E quem perderemos?

Guerreiro

Filme que passou meio despercebido, embora tenha conseguido uma indicação ao Oscar para Nick Nolte como melhor ator coadjuvante. É a história de dois irmãos que se veem num mesmo ringue de MMA. Como sempre, em lados opostos. Tom Hardy interpreta um deles. Ele acaba de voltar da guerra e acha na luta uma forma de descontar sua frustração com o pai e seu problema com a bebida. Do outro lado, o seu irmão mais velho, professor de um colégio, interpretado por Joel Edgerton.

O Experimento de Milgram

Pouca gente ouviu falar de um filme que chegou aos cinemas americanos dois anos atrás. Tampouco o diretor Michael Almereyda é conhecido. Isso não coibiu O Experimento de Milgram, que chegou recentemente ao Netflix, de ser aclamado por muitos da crítica especializada. A história gira em torno de tratamentos controversos do americano Stanley Milgram, cujo objetivo era provar que o comportamento humano obedece a certas regras. O psicólogo foi bastante censurado na época por sugerir que isso corroborava as defesas dos nazistas no Julgamento em Nuremberg, onde a maior justificativa era exatamente o cumprimento de ordens. Se você está cumprindo ordens, você possui cumplicidade? Você é tão culpado quanto quem lhe deu a missão? O experimento é profundo como o filme. Peter Sarsgaard é extraordinário como o protagonista, que acima de tudo é um entusiasmado. Winona Ryder e Jim Gaffigan completam o elenco.

Among the Belivers

Assim como Jesus Camp e tantos outros fizeram denúncias elementares contra o fundamentalismo cristão, Among the Believers é um retrato fascinante acerca do fundamentalismo islã e como crianças são treinadas desde cedo para darem suas vidas ao jihad.

Leia mais:

Filmagem de "House of Cards" é interrompida após ataque em área próxima ao set

Justiça suspende exibição de filme sobre a Chapecoense

"Logan Lucky - Roubo em Família" é o grande retorno de Steven Soderbergh