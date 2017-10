China registra desaceleração no terceiro trimestre

Pequim 19/10/2017 | 06h02

O crescimento da China registrou uma desaceleração, como estava previsto, no terceiro trimestre, mas continua sendo o reflexo de uma economia robusta, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira, em pleno congresso do Partido Comunista.

Acompanhado por uma série de indicadores positivos para setembro, o PIB da segunda maior economia mundial cresceu 6,8% em ritmo anual no período de julho a setembro, depois de uma alta de 6,9% tanto no primeiro como no segundo trimestre do ano, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas.

A resultado está de acordo com as previsões dos analistas consultados pela AFP e reflete a desaceleração do setor imobiliário, objeto de restrições cada vez mais drásticas, assim como de uma redução da produção industrial durante o verão.

* AFP