 Catarinenses estão entre vítimas de ingresso falso para shows de Paul McCartney

Catarinenses estão na lista de fãs de Paul McCartney que descobriram, já na fila de espera para entrar nos shows do tour do ídolo pelo Brasil, que compraram ingressos falsos pela internet. As entradas foram vendidas por um site, impressas em nome da empresa Mercury Live Ltda e enganaram pessoas de Norte a Sul do país.

Os ingressos foram comercializados através do site www.paulmccartney.com.br. A empresa Mercury Live, supostamente a mantenedora da página, tem nome similar ao da Mercury Concerts, produtora responsável por show internacionais no Brasil.

Gabrielle Possamai, de Balneário Camboriú, descobriu a fraude quando tentou passar o ingresso pelo leitor de código de barras na entrada do show em Porto Alegre, na sexta-feira.

- Não passou. Pensei que a impressão não estivesse boa, tentei em uma cabine ao lado, mas falaram que o ingresso era fraudado. Me mostraram o ingresso verdadeiro e era totalmente diferente - diz.

Gabrielle ganhou os ingressos nas redes sociais. A compra foi feita foi por uma fanpage de Itajaí que promove sorteios de entradas para shows. As entradas que foram sorteadas custaram R$ 700.

- Fui enganado e várias pessoas no Brasil também foram. Vou tomar as medidas legais - diz Pedro Vaz, proprietário do grupo que sorteou os ingressos.

Foto: Reprodução / Ingressos falsos para show do Paul McCartney

O site onde foram compradas as entradas ainda está no ar e sites que recebem reclamações já têm registros de outros fãs frustrados. O DC entrou em contato com um número de telefone que seria da empresa responsável pelas entradas, mas a ligação parou na caixa de mensagens.

Gabrielle, que é fã dos Beatles e já tinha assistido Paul McCartney em Florianópolis, desta vez teve que se contentar em ouvir o show no lado de fora do estádio Beira Rio.