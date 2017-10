Catalunha francesa se organiza em solidariedade ao vizinhos do Sul

Perpinhã 25/10/2017 | 09h42

A Catalunha francesa, batizada assim pelos catalães, cria nesta quarta-feira um grupo para "organizar e coordenar a solidariedade" com os vizinhos do Sul, agora que o governo espanhol se prepara para uma intervenção na autonomia catalã.

A primeira reunião do grupo, batizado como Comitê de Solidariedade Catalã, acontecerá nesta quarta-feira na cidade francesa de Perpignan.

"Há uma solidariedade espontânea com os catalães e acontecem muitas iniciativas", disse à AFP Pierre Manzanares, membro da Òmnium Cultural, a principal associação cidadã e cultural da Catalunha, e uma das organizadoras da reunião de quarta-feira.

"É urgente que nos organizemos em solidariedade com o Sul", disse Hervé Pi, coordenador da unidade francesa da ANC (outra associação independentista), "após as agressões, a repressão do Estado espanhol e a falta de reação dos Estados europeus".

Entre as iniciativas contempladas estão ajudas financeiras, com a abertura de uma conta bancária para ajudar os que precisam no caso de detenção, afirmou Pi.

Para Manzanares também é necessário "organizar a recepção das pessoas que estariam ameaçadas".

"Não descartamos receber o governo catalão, nem parlamentares independentistas ou funcionários administrativos que poderiam ser destituídos", disse.

Ativistas pró-independência deste departamento afirmaram na segunda-feira que ofereceriam sua "hospitalidade ao presidente (catalão) Carles Puigdemont para um governo catalão no exílio em Perpignan".

O departamento de Pirineus Orientais integrou a Catalunha durante muito tempo, mas na segunda metade do século XVII passou a ser governado pela França. Muitos republicanos catalães que fugiram da ditadura franquista se refugiaram na região no fim dos anos 1930.

* AFP