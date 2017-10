Casal de Blumenau que se conheceu na Oktoberfest se casa na festa

Amor de festa 20/10/2017 | 08h48 Atualizada em

Assim como as paixões de verão, os amores de Oktoberfest também vingam. E é para provar isso que o casal Anna Júlia Girardi, 35 anos, e Carlos Eduardo Bonfanti, 34, vai celebrar o casamento na festa na noite desta sexta-feira.

Os dois se conheceram na festa há cinco anos e, por força do destino, vão poder se casar no mesmo local. Isso porque eles já tinham planejado o casamento há dois anos, mas quando Anna Júlia engravidou eles recuaram e decidiram esperar mais um pouco para oficializar a união.



— Seria um casamento normal, mas aí veio a gravidez e aí tínhamos outras necessidades e prioridades, e como o casamento tem um custo elevado, resolvemos cancelar na época. Como a nossa filha nasceu em março, agora achamos que seria um bom momento _ conta o noivo.



A pequena Catarina, e sete meses, será uma das convidadas especiais da celebração, que é inspirada na festa, com os noivos tipicamente trajados e cheia de referências à história do casal. A ideia foi conjunta e, primeiro, eles pensaram que seria muito difícil que o projeto se realizasse. Mas com pesquisa e muita força de vontade eles fizeram dar certo:



— Começamos a pesquisar e vimos que ninguém tinha feito, então assumimos esse desafio, mas só agora está começando a ficar real de verdade, cair a ficha. Está tudo bem organizado, mas a ansiedade está a mil.



A cerimonialista Joice Mélo foi quem recebeu o desafio de fazer a cerimônia acontecer dentro da Vila Germânica e durante a Oktoberfest. Como a parte principal será em um ambiente reservado — o restaurante no piso superior do Eisenbahn Biergarten — ela explica que foi um pouco mais fácil. Mesmo assim, foi preciso coordenar toda a logística do casamento, como chegada do serviço, convidados e dos próprios noivos, com o funcionamento da Oktober, que não para.