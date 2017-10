Canadense Milos Raonic não joga mais esse ano

Montreal 18/10/2017 | 14h57

O tenista canadense Milos Raonic, 12º do ranking mundial, não voltará a jogar em 2017 devido a lesões recorrentes, anunciou nesta quarta-feira a federação canadense de tênis.

O tenista de 26 anos, que se viu obrigado a desistir do torneio de Tóquio no início do mês devido a uma lesão no tornozelo, anunciou que não disputará as duas últimas competições de seu calendário, o torneio de Viena (23-29 de outubro) e o Masters 1000 de Paris (30 de outubro-5 de novembro).

"Raonic quer aproveitar o período de férias para se tratar e voltará às quadras em Brisbane", na Austrália, torneio realizado entre 1 e 7 de janeiro de 2018, explicou a federação.

Apesar de ter alcançado as quartas de final do Aberto da Austrália e de Wimbledon, Raonic viveu um ano complicado em 2017 com seguidas lesões e mudança de técnico.

O canadense disputar duas finais (Istambul e Delray Beach), mas não conquistou título no ano pela primeira vez desde 2011. Em 2016, Raonic terminou o ano como número 3 do mundo.

* AFP