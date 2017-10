Cabanha Diamantina, propriedade do secretário da Agricultura, é a mais premiada na Efapi 2017

Moacir Pereira 17/10/2017 | 03h20 Atualizada em

O secretário da Agricultura, pecuarista Moacir Sopelsa (PMDB), está celebrando conquistas com seu irmão Victor Sopelsa. São proprietários da Cabanha Diamantina, de Irani, a mais premiada na Efapi/2017. Conquistaram o título dos animais adultos (campeão) e dos jovens da raça Jersey (grandes campeões). Na foto, os irmãos (D) com colaboradores. O balanço da Efapi será feito em coletiva nesta terça, em Chapecó.

Minha Casa

Um protesto da Associação Catarinense de Construtores e Afins contra a Caixa Econômica Federal e o governo central vai ocorrer nesta quarta na frente da Superintendência de Joinville. Denuncia o travamento de financiamento do programa "Minha Casa, Minha Vida". Dirigentes e sócios da ACCA levarão faixas e cartazes e distribuição folhetos explicativos à população. Manifestações ocorrerão em outras cidades.

Marinha: 200 anos em SC

A Assembleia Legislativa agendou para o dia 17 de novembro a realização de sessão especial para comemorar os 200 anos de atuação da Marinha do Brasil em Santa Catarina. Terá palestra da professora Nelma Baldin e presença da Banda de Música da Marinha. A Intendência da Marinha foi instalada em 1817 pelo capitão de fragata Melo Alvin, depois almirante e hoje nome de importante via pública da Capital.

Imortalidade

A Academia Catarinense de Medicina realizará solenidade no dia 10 de novembro para dar posse ao médico Ernani São Thiago, de Florianópolis, autor de vários estudos científicos nas áreas de radiologia e cancerologia. Na ocasião, será conferida a Medalha do Mérito Duarte Schutel ao professor Jorge Seara Polidoro.

Curtas

* Assembleia Legislativa aderiu à campanha Doe Lenços agora no Outubro Rosa. Está arrecadando lenços a serem destinados aos pacientes com câncer. A coleta ocorre no Palácio Barriga Verde.

* Jornalista Manoel Mendes autografa nesta terça, às 19h na Fundação Badesc, seu novo livro, intitulado "Hustlan - o livro da última esperança".

