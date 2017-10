Tóquio 23/10/2017 | 06h01

A Bolsa de Tóquio encerrou a segunda-feira com sua 15ª sessão consecutiva de alta, um recorde desde a criação, em 1950, do índice Nikkei dos 225 principais valores do mercado japonês.

O Nikkei, estimulado pela vitória do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe nas eleições antecipadas, terminou o dia em alta de 1,11%, a 21.696,65 pontos, o maior nível em quase 21 anos.

* AFP